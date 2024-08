OHL-trainer Oscar Garcia moet zich excuseren na opvallende keuze tijdens OHL-Cercle

OH Leuven blijft wel ongeslagen maar had liever de drie punten thuis gehouden na het gelijkspel tegen Cercle Brugge, ondanks het mannetje meer.

OH Leuven beste ploeg

OH Leuven had het in de openingsfase van de wedstrijd lastig tegen het fysieke Cercle Brugge maar kwam na de 0-1 achterstand wel beter in de wedstrijd. Uiteindelijk viel voor rust nog de gelijkmaker en ook na de rust hadden de Leuvenaars de betere kansen.

OHL-trainer Oscar Garcia wou het momentum behouden en besloot 5 minuten voor het uur Mickaël Biron in de spits te gooien. 24 minuten later zat zijn invalbeurt er echter opnieuw op en moest Biron opnieuw naar de kant voor Ikwuemesi. Een pijnlijke invalbeurt dus voor Biron.

© photonews

Excuses van Garcia

Garcia nam de schuld echter helemaal op zich (en op tactische factoren), niet op de prestatie van Biron zelf: "Het moment dat Biron invalt, stond het nog 11 vs 11 en hadden we meer snelheid nodig wanneer we in balbezit waren."

Oscar Gil kreeg echter een rode kaart na een overtreding op Olaigbe waardoor de thuisploeg met 10 viel en even later Biron er opnieuw af moest. "Tegen 10 speelden we vaker de lange bal, moesten we meer focussen op de tweede bal... Er was een andere spits nodig", verklaarde Garcia op de persconferentie.

© photonews

"Maar ik heb me wel geëxcuseerd bij hem en hij nam het goed op. Ook daarnet in de kleedkamer heb ik me voor heel de groep geëxcuseerd bij Biron want het is nooit leuk om er opnieuw af te moeten. Langs de andere kant moest ik ook Maziz eraf halen terwijl die goed aan het spelen was. De situatie noopte ons om beslissingen te nemen", besloot de Spanjaard.