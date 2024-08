Plots heeft deze JPL-club de wind in de zeilen: "Veelbelovend project"

KAA Gent beleefde geen al te leuke seizoensstart met een 3 op 9. Het spel was matig, want ook de zege in Kortrijk was er geen met overschot. En dus werd het stilaan tijd om te herbronnen, zo klonk het al.

De match tegen Silkeborg in de Conference League was misschien een omslagpunt, maar de match tegen Westerlo mocht zeker gezien worden. Door de 4-1 zege tegen de ongeslagen leider springen de Buffalo's naar plek zeven in de stand.

"Zo zie je maar hoe flinterdun de lijn is tussen een kleine catastrofe en een bemoedigend succes", is Peter Vandenbempt duidelijk in zijn analyse bij Sporza. De ene week spreek je over crisis, de volgende is alles weer mogelijk.

© photonews

"Het is best mogelijk dat Gent over een paar maanden verwijst naar die reddende goal van Gandelman in de toegevoegde tijd tegen Silkeborg. Dat als kantelmoment in de opbouw van het nieuwe KAA Gent", aldus de man van de radio.

Veelbeloven project

"Niemand weet beter dan trainer Wouter Vrancken hoe zwaar Europese teleurstellingen in de zomer kunnen blijven wegen op een seizoen. Dat gebeurde nu niet en ineens kon Gent tegen Westerlo wél kansen creëren."

"De ploeg voetbalde met lef en vertrouwen. Gent staat aan het begin van wat een nieuw verhaal is. Van de top tot de spelers: zowat alles is veranderd. Dan heb je in het begin een beetje meeval nodig. Dat het op cruciale momenten net goed gaat om in alle rust voort te bouwen aan een veelbelovend project. Silkeborg was daar een van, doorstoten richting Europees voetbal tegen Partizan is de volgende stap."