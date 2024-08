Wouter Vrancken zag iets heel bijzonder: "Nog nooit meegemaakt, maar voor herhaling vatbaar"

KAA Gent is na een moeilijke seizoenstart tegen KVC Westerlo helemaal losgekomen. De 4-1 overwinning deed deugd en zou wel eens het begin zijn van een nieuw elan. Ook coach Wouter Vrancken was gelukkig na de zege.

Wouter Vrancken zag zijn team mooie dingen laten zien: "Ik ben heel tevreden voor de jongens met het resultaat tegen een ploeg die in de winning flow zat en verdiend bovenaan staat. Het eerste halfuur was echt heel goed."

"Het ging goed in de drukmomenten, er was veel beweging aan de bal en we zetten stappen qua connecties op het veld. Als je dan beloond wordt en de kansen kan afmaken, dan is dat heel mooi om zien. Zo maak je wat ruimte voor jezelf."

© photonews

Met dank aan vijf dolle minuten, waarin de Buffalo's liefst drie keer scoorden: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het is voor herhaling vatbaar. We zaten gewoon goed in de wedstrijd en verdienden een doelpunt."

De overtuiging is er nu wél

"Daarna zijn de jongens blijven pushen en blijven gaan. De nieuwe jongens hebben nieuwe energie gebracht om de wedstrijd dood te maken. Al bij al was dit een mooie en verdiende overwinning. Iedereen is beloond voor het werk en de stappen die ze nog altijd aan het zetten zijn."

Vanwaar het omslagpunt kwam? Misschien zat de match tegen Silkeborg er wel voor iets tussen? "Ik denk het wel, in de zin dat we kansen kunnen krijgen als we overtuiging tonen. De passie die tegen Charleroi ontbrak was er wel tegen Silkeborg en nu ook tegen Westerlo."