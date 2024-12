Spektakelstuk in 't Kuipje: KAA Gent geeft overwinning uit handen tegen Westerlo na razendspannende slotfase

KAA Gent heeft zondagavond met 1-2 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. De Kemphanen kwamen al snel op voorsprong maar de Buffalo's gingen erop en erover.

KVC Westerlo keek zondagavond KAA Gent in de ogen. De Buffalo’s hadden heel wat goed te maken na de drie opeenvolgende nederlagen. Geen Torunarigha en Samoise bij Gent, zij waren geschorst. Hjulsager, Gambo en Mitrovic kwamen in de ploeg. Simons wijzigde niets bij Westerlo.

De wedstrijd leek traag op gang te komen, maar zoals wel vaker in ’t Kuipje zagen we al snel twee ploegen die graag wilden voetballen. Na een kwartier was het toch al prijs voor Westerlo.

Frigan kapte zich goed vrij en plaatste de bal heerlijk in de korte hoek. Zo kwam Gent, alweer, snel in de problemen. Gandelman zag even later een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel, maar later kwam Gent dan toch nog op gelijke hoogte.

Van Langendonck beging een strafschopfout op Gandelman, die heel betrokken was in het spel. Max Dean twijfelde geen moment en knalde het leer staalhard in de juiste hoek. Zo gingen we ook met een 1-1 tussenstand rusten.

© photonews

De Buffalo's hadden duidelijke straffe koffie gedronken tijdens de pauze. Meteen na de rust kon Sonko er op een voorzet van Hjulsager 1-2 van maken. In de minuten nadien kwamen de bezoekers nog enkele keren zeer dicht bij de 1-3.

Maar na de grote kansen die ze aan het begin van de eerste helft kregen, werd het iets moeilijker. Westerlo begon ook weer goed in de partij te komen en creëerde zelf ook enkele kansen.

In de 86e minuut volgde alsnog de gelijkmaker in deze spannende partij. Devine knalde tegen de onderkant van de lat, en zijn bal ging niet in doel. Sayyadmanesh was goed gevolgd en kon van dichtbij binnenkoppen. In de slotfase had Westerlo nog enkele zeer goede mogelijkheden om er 3-2 van te maken, maar de derde goal viel maar niet.

Door dit gelijkspel sluit KAA Gent speeldag 16 af op de zesde plaats in het klassement met 23 punten. Westerlo staat nu achtste met 22 punten.