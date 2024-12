KAA Gent pakt nog eens een punt in de JPL, maar Wouter Vrancken baalt na "lucky goal"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent heeft voor het eerst sinds de 0-0 tegen Beerschot nog eens een punt kunnen pakken in de Jupiler Pro League. Er werd 2-2 gelijkgespeeld tegen KVC Westerlo.

Het was bijna een maand geleden dat KAA Gent nog eens een punt pakte in de Jupiler Pro League. De opluchting zal groot zijn geweest bij coach Wouter Vrancken, al zat er misschien wel meer in.

De Buffalo's stevenden af op een overwinning, tot Sayyadmanesh enkele minuten voor het einde van de wedstrijd de 2-2 kon binnenkoppen. "Jammer dat we de drie punten niet meepakken gezien het wedstrijdverloop. De eerste helft was degelijk, maar er was niet genoeg overtuiging om echte kansen te creëren", vertelde Vrancken achteraf.

"In de tweede helft verliep dat wat beter, met meer overtuiging terwijl we ook doelgerichter waren. Op basis van de tweede helft hadden we een overwinning verdiend", ging hij verder.

Zowel Westerlo als Gent hadden voldoende kansen om het verschil te maken na de rust. Gent kwam zeer scherp uit de kleedkamer, maar Westerlo had op het einde van de partij weer meer overwicht.

"Zij kwamen weer in de wedstrijd na een 'lucky goal'. Ze hadden het momentum dan ook mee in de laatste minuten door dat doelpunt. Het is spijtig dat we de wedstrijd niet doodmaken door gewoon die 1-3 te scoren", besluit Vrancken.