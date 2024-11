LIVE Club Brugge-Dender: Zonder Skov Olsen en Jutgla? Club Brugge wil doorstomen tegen Dender

Drie dagen na de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Celtic, ontvangt Club Brugge promovendus Dender in Jan Breydel. Kan de landskampioen wat inlopen op leider Racing Genk in de stand?

De wedstrijden blijven elkaar in sneltempo opvolgen voor Club Brugge. Woensdag speelde het dus nog in de Champions League tegen Celtic, zaterdag ontvangt het Dender in de competitie en dinsdag moet Club naar Patro Eisden Maasmechelen voor de beker.

Eerst wacht dus de komst van promovendus Dender. De vraag is vooral wie er in de basis zal staan bij Club. Jutgla en Skov Olsen mochten starten tegen Celtic, maar konden niet echt overtuigen. Komen Vermant en Talbi weer in de ploeg?

Opvallende afwezige in de selectie is Jorne Spileers, de reden is niet bekend. Spileers kwam woensdag niet van de bank tegen Celtic. Spits Gustaf Nilsson en Bjorn Meijer liggen nog altijd in de lappenmand.

Dender op de sukkel de laatste weken

In de heenwedstrijd ontsnapte Club op het nippertje aan een gelijkspel door een ultieme tackle van Ordonez. De Ecuadoriaan tackelde de bal weg uit de voeten van Soladio en stelde eigenhandig de overwinning veilig voor blauw-zwart.

Dender is na een sterke start weggezakt naar de tiende plaats in het klassement. De ploeg van Vincent Euvrard pakte maar 3 op 15 en werd ook uitgeschakeld in de beker. De laatste zege dateert van 5 oktober, toen werd het 1-0 thuis tegen Charleroi.