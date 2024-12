Verdiende Dender een strafschop tegen Club Brugge? Dit is het oordeel van ex-ref Tim Pots

Maakte Brandon Mechele hands tijdens Club-Dender? In ieder geval kregen de bezoekers geen strafschop toegewezen.

De bal botste tijdens de match duidelijk tegen de arm van Brandon Mechele, maar de scheidsrechter legde de bal niet op de stip voor Dender.

Trainer Vincent Euvrard kon er niet bij, ex-scheidrechter Tim Pots begrijpt de keuze van Bert Put wel om geen penalty toe te kennen voor wat Brandon Mechele deed.

“Het contact gebeurt zeker binnen het strafschopgebied, maar het is ook zeker onopzettelijk want Mechele probeert de bal weg te werken met de borst maar dat pakt ongelukkig uit”, aldus Pots in Het Laatste Nieuws.

De bal stuit van de borst tegen de grond en vervolgens tegen de arm die weg is van het lichaam. De vraag die blijft is dan of de arm van Mechele in een onnatuurlijke positie was.

“Hier zullen de meningen verdeeld zijn en ik sluit me aan bij Bert Put, die overigens perfect gepositioneerd stond. Uiteraard mocht de bal aan de overkant dan ook niet op de stip worden gelegd toen daar een bal onopzettelijk tegen de arm van een Dender-speler kwam.”