🎥 Brandon Mechele reageert met de glimlach op discutabel handspel in de zestien

Het was schrikken voor Club Brugge en Brandon Mechele aan het begin van de tweede helft. De verdediger kreeg de bal op de arm in de zestien, maar ontsnapte aan een penalty.

Club Brugge was met een 2-1 zege de kleedkamer ingetrokken nadat het na een kwartier op achterstand kwam tegen Dender. Blauw-zwart draaide het na een halfuur wel helemaal om na goals van Jutgla en Skov Olsen.

Maar in de 47ste minuut was het wel stevig schrikken. In de zestien controleerde Brandon Mechele eerst de bal half met de borst, waarna die ook nog tegen zijn arm ging. Maar scheidsrechter Put en de VAR zagen er geen penalty in.

Mechele reageert op discutabele penaltyfase

Toen Mechele na de wedstrijd naar de fase werd gevraagd, moest hij toch even nadenken wat hij erover wilde zeggen. "Euhm, het was mijn steunarm", reageerde Mechele met een glimlach op zijn gezicht. Een kleine schuldbekentenis?

"Je moet mij eens uitleggen waarom dat geen strafschop is", reageerde Dender-coach Euvrard. "Het was zeer discutabel en daar kan de wedstrijd zeker kantelen." Verder wilde hij er niet te veel woorden meer aan vuilmaken.

Het is afwachten of het Referee Department nog een oordeel zal vellen over het handspel van Mechele in de zestien. Maar het blijft alleszins wel een fase die voor discussie zal zorgen. Oordeel vooral zelf met de beelden hieronder.