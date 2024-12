Is dit een keerpunt voor Andreas Skov Olsen? Nicky Hayen spreekt zich duidelijk uit

Is Andreas Skov Olsen eindelijk opnieuw vertrokken? De Deen was de voorbije weken een schim van zichzelf, maar vond tegen Dender eindelijk weer de weg naar de netten.

De winning goal tegen OH Leuven op 2 november, daarvoor was het al geleden van de 2-4 thuis tegen KAA Gent op 22 september dat hij de weg naar de netten vond. Andreas Skov Olsen, vorig jaar goed voor 26 goals in 50 wedstrijden, was de voorbije weken op zoek naar zijn beste vorm.

De Deen, die met 18 miljoen euro nog altijd de hoogste marktwaarde heeft in België, belandde tegen STVV zelfs op de bank. Tegen Celtic en Dender kreeg Skov Olsen wel twee keer op rij het vertrouwen van Nicky Hayen.

Hayen maakt geen groot verhaal van Skov Olsen

Met een assist voor de 1-1 van Jutgla en door zelf de 2-1 te scoren kan Skov Olsen eindelijk weer vertrokken zijn. "Alles wat goed is om het vertrouwen op te krikken, is goed. Daarom stond Skov Olsen net als Jutgla opnieuw in de basis", zei coach Nicky Hayen.

Maar Hayen zag de voorbije weke niet echt een probleem bij Skov Olsen. "Hij deed hij het goed op training en we zagen ook wel een stijgende lijn. Ik maak er echter niet altijd een groot verhaal van", stelde de Club-trainer.

"Wat we verwachten van hem op training, deed hij ook. Skov Olsen had gewoon wat pech, zoals tegen Celtic. Maar ik ben blij dat hij nu met een assist en een doelpunt een belangrijke rol heeft kunnen spelen."