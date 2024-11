Alexandersson steviger in het zadel: KV Kortrijk rekent af met zwart beest KV Mechelen en springt weg van laatste plaatsen

Na een maand zonder punten kwam Alexandersson als trainer van KV Kortrijk stevig onder druk te staan. Die druk zal nu wel weer wat afnemen, want KVK opende het Belgische voetbalweekend door eindelijk nog eens KV Mechelen te kloppen.

Beide coaches sleutelden aan hun elftal. Dat was langs Mechelse zijde het meest verrassend. Bij de bezoekers was het meest opvallende nieuws dat Vanheusden weer last had gekregen van zijn opspelende hernia. Alexandersson paste zich aan en zette een 3-5-2 tegenover de veldbezetting van Hasi. Aanvankelijk was dat niet voldoende om Mechels doelgevaar te verhinderen.

Na veel geharrewar trapte Ouattara naar doel, Fujii leek de bal achter de lijn weg te halen. Ref Verboomen en zijn lijnrechter gaven geen krimp. Pas ruim later kwam de VAR-interventie er. Op de beelden was duidelijk te zien dat de bal inderdaad achter de lijn was, maar ook dat Lauberbach een fout maakte op Vandenberghe. Geen 0-1. Dat Schoofs ondertussen Vandenberghe aan het werk had gezet, mocht ook al vergeten worden.

Momentum Malinwa onderbroken

Malinwa leek net onder stoom te komen, maar zag zijn momentum onderbroken en al snel volgde een nieuwe tik. De KVM-defensie liet zich in de luren leggen, De Neve knalde de 1-0 overhoeks binnen. Mechelen liet het tempo zakken en vond de oplossingen niet meer. In de slotseconden van de eerste helft blunderde Marsa dan ook nog eens. Ferri stevende op doel af en pakte het cadeautje uit: 2-0 bij de rust.

© photonews

Kortrijk scoorde dus aan honderd procent en stelde tot zijn tevredenheid vast dat het spelbeeld gewoon verder werd gezet in de tweede helft. De Kerels stonden compact, de Kakkers wisten er zich geen raad mee. Vandenberghe toonde zich wel op een schot van Lauberbach. Zijn collega aan de overkant stopte een poging van Bruno, maar had dan al de 3-0 van Ferri geslikt. Raman milderde nog tot 3-1.

Slechte reeks Kortrijk ten einde

De Mechelaars hadden nochtans hun vorige zeven onderlinge duels gewonnen van Kortrijk, maar die reeks is nu voltooid verleden tijd. KV Mechelen zal met veel interesse de uitslagen van de Waalse derby en Westerlo - Gent afwachten dit weekend. KVK maakt nu deel uit van het kransje ploegen met 17 punten en komt voorlopig weg van de zone met in de rangschikking met de laatste vier plaatsen.