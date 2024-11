Makkelijk om grote schuldige aan te duiden voor nederlaag, maar KVM-trainer Hasi neemt hem deels in bescherming

Voor bepaalde prestaties is de term 'Kop van Jut', wat zoveel betekent als de grote schuldige, uitgevonden. Dat etiket behoorde vrijdagavond toe aan KV Mechelen-speler José Marsa.

Zijn ploeg speelde geen denderende partij, maar zou bij een 1-0 aan de rust nog wel een hele helft hebben om die krappe achterstand goed te maken. Dat was buiten José Marsa gerekend, die in de slotseconden van de eerste periode schromelijk in de fout ging. De Spanjaard liet zich veel te makkelijk opzij zetten in het duel met Nacho Ferri. De KVK-spits had zo vrije baan naar doel.

"Dat was een weggeefgoal", kan Besnik Hasi het moeilijk ontkennen. "Je zat al moeilijk in de match, dan moet je het daar beter doen. Je ziet de aanvaller komen, dan moet je die bal wegtrappen. Dit kwam ons duur te staan. Bij 1-0 achter in de laatste minuut van de helft had je nog 45 minuten om het recht te zetten. De 2-0 was dus een harde klap voor onze ploeg."

Foute keuze van KV Mechelen-verdediger

Naast zijn blunder strooide Marsa vrijdagavond ook met waardeloze passes. Kortom: het was een belabberde prestatie van zijn kant. Voor Hasi was vooral zijn individuele fout problematisch. "Hij heeft dit soort fouten ook gemaakt in het begin van het seizoen. Dat kan gebeuren, het lag niet alleen aan hem. Hij wil er zijn hoofd voorleggen of de bal afschermen. Dat is een foute keuze, je moet de bal gewoon wegtrappen."

De centrale verdediger had misschien ook wat meer geholpen kunnen worden door een ploegmaat. "Ahmed Touba had ook al kunnen denken aan wat zou gebeuren en had in de dekking kunnen gaan." Het is opmerkelijk wat Marsa overkwam, omdat hij na een aanpassingsperiode wel progressie maakte. Hasi benoemt dus wat de 22-jarige speler verkeerd deed, maar neemt hem ook in bescherming.

Hasi neemt het Marsa niet kwalijk

"Marsa is een jonge speler. Hij heeft al stappen vooruit gezet. Ik neem het hem niet kwalijk. Iedereen kan fouten maken, maar als ploeg maken we wel te veel fouten."