KV Mechelen zit met vervelend gegeven met het oog op Beerschot maar Raman wil er niet van weten en tempert meteen

KV Mechelen kijkt woensdag opnieuw Beerschot in de ogen in de beker en heeft tegen zijn rivaal de laatste tijd al aardig wat succes geboekt. Anderzijds is er aan Mechelse zijde ook wel een niet zo positief voorteken.

Er is immers sprake van een toename van wisselvalligheid en die uit zich vooral buitenshuis. KV Mechelen moest na zijn laatste twee verplaatsingen met lege handen huiswaarts keren. Dat is niet de meest fijne aanloop richting de verplaatsing naar het Kiel. "De beker is helemaal anders dan de competitie. Die uitnederlagen gaan we zeker snel achter ons kunnen laten", verzekert Benito Raman.

De uitschuivers in Sint-Truiden en Kortrijk beschouwt Raman dus niet als een slechte voorbode voor de ontmoeting met Beerschot in de beker. "Oké, het zijn twee uitnederlagen, maar vorige week hebben we wel gewonnen van Beerschot. Het is niet omdat we twee uitwedstrijden verliezen dat we in de problemen zitten. Het belangrijkste is nu die bekermatch."

Raman zorgt geregeld voor lichtpuntje

Dat klopt als een bus en KV Mechelen kan daar wel naartoe leven met hoopgevende statistieken. In de laatste vier officiële ontmoetingen met Beerschot trok het aan het langste eind. Dat is natuurlijk nog geen garantie voor woensdag. Aangezien Raman de doelpuntenmaker was op Stayen en in het Guldensporenstadion, doet Hasi er misschien wel goed aan hem op te stellen.

Vooralsnog kiest de Albanees de ene keer voor Lauberbach, de andere keer voor Raman. "We zitten met twee goede spitsen die elkaar kunnen afwisselen", kan de ex-speler van Gent, Standard en Anderlecht er wel mee leven. Of is het misschien een optie om hen samen in de spits uit te spelen? Tenslotte stonden ze in het laatste halfuur in Kortrijk ook met zijn tweeën vooraan.

Nog werk aan spitsenduo Raman-Lauberbach

"Ik stond in Kortrijk meer in de pocket op de nummer tien dan dat we samen in de spits stonden. We hebben het eens geprobeerd. We hebben er twee-drie dagen op getraind: dat was het toch niet helemaal. We zullen in de toekomst zien of we dat kunnen doen. Eerst op naar woensdag."