Het is toch niet waar? Noodlot blijft Zinho Vanheusden achtervolgen

Zinho Vanheusden zat gisterenavond niet in de kern van KV Mechelen. Hij heeft weer last van zijn rug. Een blessure die hem eerder dit seizoen al weken aan de kant hield.

Zinho Vanheusden heeft nog steeds moeite om aan de slag te blijven bij KV Mechelen. Hij arriveerde zonder ritme en speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen door te helpen het doel schoon te houden op het veld van Standard begin augustus.

Maar daarna verdween hij opnieuw tot eind oktober om een liesbreuk te laten behandelen (een uitstulping die zich vormt in de lies, tussen de buik en het dijbeen, wat onder andere pijn in de onderrug veroorzaakt).

De voormalige verdediger van Standard kwam weer in actie tijdens de verlengingen tegen La Louvière in de Beker. Vervolgens startte hij tegen Beerschot afgelopen weekend, voor een tweede clean sheet in twee basisplaatsen. Men dacht dat hij weer vertrokken was, tot grote vreugde van Besnik Hasi.

KV Mechelen zal geen enkel risico nemen

Echter, Vanheusden ontbrak opnieuw in de selectie gisteravond voor de verplaatsing naar Kortrijk. Hij had opnieuw pijn in de onderrug en werd uit voorzorg uit de selectie gelaten.

Hoewel het naar verluidt een probleem van geringe ernst is, zal dit hem niet helpen om het ritme op te bouwen dat hij al jarenlang nastreeft.