Glenn Verbauwhede doet boekje open over Lamkel Zé en de maffia

Glenn Verbauwhede had als doelman een rijk gevulde carrière. In zijn boek Kamikaze vertelt hij heel wat anekdotes uit die periode.

Glenn Verbauwhede ontmoette Didier Lamkel Zé in de zomer van 2022, toen hij in Kortrijk op het terras van Parkhotel zat. Hij riep naar de spits, maar die reageerde niet.

“Ik zeg: ‘Moi, je suis un vieux gardien de Courtrai. Moi, je respecte l’emblème, j’aime l’emblème. Je sais que tu as un cerveau comme une krop de salade, mais dans cette ville, il y a des règles: quand tu vois l’emblème, tu montres du respect.’”, klinkt het.

Lamkel Zé ging zijn beklag doen bij Matthias Leterme, de toenmalige algemeen manager van KV Kortrijk. Hij vond het niet kunnen dat hij zo werd aangesproken, maar Leterme maakte Lamkel Zé volgens Verbauwhede met de grond gelijk.

De ex-doelman doet een boekje open over de gokverslaving van de aanvaller. “Naar verluidt ging hij naar Mediamarkt, een van onze sponsors, en bestelde er vier tv’s voor in zijn kamer in Parkhotel, waar hij non-stop zat te gokken”, klinkt het nog.

“Hij zou ooit zijn klemgereden in Roubaix omdat hij geld moest aan de Nigeriaanse maffia in Antwerpen. Hij verdiende bij KVK een pak minder dan bij Antwerp, maar kreeg wel een riante tekensom. Na twee weken ging hij alweer aankloppen bij het bestuur: ‘I need money.’”