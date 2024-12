Sensatie in Limburgse derby: dolle match met heel wat VAR-interventies en vier doelpunten

Sensatie in de Limburgse derby op zondag. KRC Genk sleepte in het absolute slot een punt uit de brand tegen STVV. Genk speelde een dramatische tweede helft waarin Bertaccini twee doelpunten maakte op tien minuten tijd. Bangoura maakte in de blessuretijd nog 2-2 gelijk na een hoekschop.

KRC Genk reisde zondagnamiddag richting Stayen om het dit seizoen voor de tweede keer op te nemen tegen STVV. Eind oktober won de leider nog in eigen huis met 3-2. Bij Genk kwam Hrosovsky weer in de ploeg, Karetsas startte op de bank. Mazzu behield het vertrouwen bij STVV.

De wedstrijd begon slapjes, maar na iets meer dan een kwartier waarin Genk de bal constant had was het STVV dat de toon kon zetten. Twee grote kansen leverden niets op voor de thuisploeg. Bij Genk beseften ze dat het beter moest.

© photonews

Meteen daarna gingen de bezoekers dan ook in het offensief met enkele halve kansen en veel druk naar voren. Smets en Heynen knalden op doel, maar een Truiense speler zat er steeds tussen. Rond het halfuur kon Tolu zijn ploeg dan toch op voorsprong zetten.

Na een slappe kopbal van Belaid zat de lange spits ertussen. Hij trapte via het been van Van Helden het leer binnen. Zijn goal werd snel afgekeurd voor offside, maar de VAR keurde het doelpunt na enkele minuten toch goed. Tolu trok naar de Truiense spionkop om te vieren.

© photonews

Na het doelpunt werd STVV weer de gevaarlijkste ploeg met enkele grote kansen. Patris kreeg de bal voor zijn voeten op een meter of twee van doel, maar kon zijn schot niet kadreren. Na de pauze kwam de thuisploeg veel scherper uit de kleedkamer dan Genk.

STVV verzamelde veel kansen meteen na rust, en Van Crombrugge kon zijn ploeg in eerste instantie nog rechthouden, maar in minuut 66 was het toch prijs voor de Kanaries. Bertaccini bracht STVV op gelijke hoogte met een heerlijke plaatsbal.

Zo'n tien minuten later was het weer Bertaccini die STVV verdiend op voorsprong kon zetten. Een diepe bal ging voorbij de Genkse verdediging die niet goed stond op te letten. Van Crombrugge greep naast de bal en Bertaccini legde piekfijn in doel.

Genk speelde ongetwijfeld zijn zwakste helft van het seizoen. Op alle vlakken leek het mis te lopen, dramatisch gewoon. Na het tweede doelpunt gingen ze op zoek naar de gelijkmaker, maar echte kansen creëren bleef toch heel moeilijk.

Toch haalde het slotoffensief iets uit. Via een corner was het invaller Bangoura die de bal in de blessuretijd kon binnenwerken. Een serieuze domper voor STVV, dat hier wel meer had verdiend.

Na dit gelijkspel blijft Genk leider met vier punten voorsprong op Club Brugge. STVV klimt net uit de gevarenzone met 18 punten.