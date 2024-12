Beerschot zet scheve situatie recht tegen Cercle en zorgt voor geweldige comeback in kelderkraker!

Op de 16de speelronde stond een kelderkraker op het programma. De laatste in de stand ontving de voorlaatste. Bij Beerschot koos Kuyt voor Charly Keita voorin. Bij Cercle stonden Utkus en Denkey terug in de basiself.

Het loopt allemaal niet zo vlot bij Cercle. De vereniging speelt Europees voetbal maar in de Jupiler Pro League moet Cercle strijden tegen de degradatie. De partij tegen Beerschot was dus cruciaal voor de mannen van Miron Muslic.

Cercle begon sterk aan de wedstrijd en kwam na zeven minuten spelen op voorsprong. Denkey speelde mooi uit met Somers en werkte knap af. De VAR had even nodig om het doelpunt te checken en zag buitenspel. Doelpunt afgekeurd en het bleef 0-0.

Dat gaf Beerschot even vleugels. De mannen van Dirk Kuyt speelden een paar goede kansen uit maar telkens stond Delanghe goed te keepen. Dat brak nog zuur op voor Beerschot want het eerste doelpunt viel aan de andere kant.

De onvermijdbare Kevin Denkey bezorgde Cercle de voorsprong. Magnée stuurde Denkey mooi diep die oog in oog kwam met Shinton. Koud kunstje voor de Brugse topschutter die zo de 0-1 op het bord zette.

Op slag van rust werd het zelfs 0-2. Fayad haalde Somers neer in het strafschopgebied en scheidsrechter van Damme wees naar de stip. Denkey zette de strafschop feilloos om, onhoudbaar voor Shinton.

In de tweede helft ging Beerschot op zoek naar de aansluitingstreffer. Daar hoefde de supporters niet lang op te wachten. Henderson maakte er na tien minuten in de tweede helft 1-2 van op aangeven van Al-Sahafi.

Dubbel VAR-moment

In minuut 75 was er het sleutelmoment van de wedstrijd. De VAR greep dubbel in en gaf Utkus terecht rood voor een aanslag op het onderbeen van Colassin. Nadien raakte Kakou de bal met de hand in het zestienmetergebied: strafschop.

Die strafschop gaat in tweede instantie via Mbe Soh voorbij Delanghe om de gelijkmaker op het bord te zetten. Bij Cercle was het pompen of verzuipen om het punt te behouden.

Dat lukte niet voor de mannen van Muslic. In minuut 88 maakte Colassin de comeback helemaal compleet. De spits scoorde zijn eerste voor Beerschot in de Jupiler Pro League.

Zo ging Beerschot van 0-2 naar 3-2, wat ook de eindstand werd. Gouden punten voor Beerschot dat dichter bij Cercle kruipt. De voorsprong van Cercle op Beerschot bedraagt nog steeds wel vijf punten.