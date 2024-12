Dirk Kuyt na belangrijke zege: "Wil me excuseren tegenover de coach van Cercle"

Van een 0-2-achterstand naar de overwinning. Dat deed Beerschot afgelopen weekend tegen Cercle Brugge.

Het seizoen is er zeker nog niet mee gered. Ondanks de overwinning blijft Beerschot hekkensluiter in de Jupiler Pro League, met nog altijd vijf punten achterstand op Cercle Brugge.

Trainer Dirk Kuyt was na afloop van de wedstrijd vooral in zijn nopjes over het feit dat zijn spelers bleven knokken voor elke bal, ook al kwamen ze op een dubbele achterstand.

Toch werd het geen gemakkelijke match, maar het lukte wel weer op die typische manier. “Omdat wij Beerschot zijn. Het hoort gewoon bij de situatie waarin we momenteel zitten”, vertelt de trainer aan Het Nieuwsblad.

Kuyt richtte zich meteen ook tot de tegenstander. “Ik wil mij tegenover de coach van Cercle overigens excuseren voor de slechte staat van ons veld. Maar we doen wat we kunnen met de mensen die er zijn.”

Beerschot had een dubbele VAR-interventie, met een rode kaart en een strafschop, nodig om de zege alsnog over de streep te trekken. Kuyt was blij dat zijn ploeg eindelijk het momentum aan zijn zijde had.

“Ach, ik ben nu vooral blij dat we de drie punten hebben gepakt. Want de wil om te winnen was erg groot. Dat zag je bij onze gelijkmaker. Het feit dat Loïc (Mbe Soh, red.) als eerste bij de bal was na de penaltysave van hun doelman toont dat mijn spelers tot het gaatje willen gaan.”