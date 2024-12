Mag Beerschot weer beginnen hopen op een goede afloop? "Dat is wat voetbal zo mooi maakt"

Beerschot zorgde voor een onwaarschijnlijke comeback tegen Cercle Brugge. De Kielse Ratten bogen een 0-2 achterstand nog om in een 3-2 overwinning.

Beerschot speelde afgelopen weekend de kelderkraker tegen Cercle Brugge. De Antwerpse club moest eigenlijk winnen om de kloof wat kleiner te maken, en dat deden ze ook.

Met heel wat spektakel. Na één helft spelen stond het 0-2 in het voordeel van Cercle, maar Beerschot herpakte zich en zorgde voor een spectaculaire overwinning.

"Een wedstrijd die ze écht moesten winnen ondanks een 0-2-achterstand tóch nog winnen… Dan kan je, voor even dan toch, de hele wereld aan. Dit is wat voetbal zo mooi maakt", vertelde Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

"Van in het begin zat er vuur in de partij, al leek Beerschot zich niet voor het eerst in eigen voet te schieten. Pas vanaf de 1-2 veranderde het wedstrijdbeeld en raakte Cercle Brugge het noorden kwijt."

"Mits een 6 op 9 in de matchen tegen Standard, Kortrijk en OHL zal het geloof in een goede afloop ook echt aanwakkeren. Maar één ding is zeker: het dode vogeltje van twee maanden geleden na de derbynederlaag tegen Antwerp is opnieuw springlevend", besluit Goots.