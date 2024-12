Hoe Beerschot via één cruciale week toch nog een polsslag heeft: geldgebrek duwde hen naar de juiste keuze

Sorry Beerschot... Ja, ook wij hadden de Ratten al afgeschreven begin dit seizoen. Maar ja, het moest al een die hard zijn die er nog in geloofde na al wat er gebeurde op het Kiel. Maar één cruciale week begin oktober zou wel eens de doorslag kunnen geven in het reddingsverhaal.

We schrijven begin oktober: Beerschot had net een 4-0-pandoering gekregen van aartsrivaal en stadsgenoot Antwerp. Het bestuur ging zich buigen over de situatie en op het programma stond het ontslag van trainer Dirk Kuyt. Meestal het eerste waar een ploeg in nood zich toe wendt.

Financiële noodzaak mogelijk ook redding

Maar toen kwamen er twee problemen naar boven bij het bestuur. Eén: het ging de financieel noodlijdende club veel geld kosten om Kuyt te ontslaan. Die had zijn contract goed onderhandeld en om het te verbreken zou Beerschot zo'n miljoen op tafel moeten leggen. Dat was al een groot obstakel. We betwijfelen dat Kuyt er nog was geweest als het niet zoveel geld had gekost.

Twee: niemand kon antwoorden op de vraag wie met deze ploeg wel beter zou doen. Binnen de mogelijkheden die de club had, wist niemand een naam naar voor te schuiven die een onmiddellijke impact op de groep zou hebben. Meer dan Kuyt in ieder geval, want de Nederlander ligt goed bij zijn spelers.

Kuyt is als trainer zoals hij was als speler

Er werd beslist om door te gaan met Kuyt en dat blijkt doorslaggevend te zijn geweest om de polsslag van de ploeg te behouden. Die was immers op een paar kloppen na stilgevallen. Maar met een 9 op 21 is de reanimatie toch al voor een deel geslaagd.

Ze staan nog niet onder de mensen, want de kloof met Cercle bedraagt toch nog altijd vijf punten, maar er is hoop. Een trainerswissel is niet altijd de juiste keuze. Kuyt is als trainer hoe hij was als speler. De Nederlandse ex-spits moest ook knokken, wroeten en werken om zijn goals te maken.

Die mentaliteit heeft hij ook in zijn ploeg gekregen. En die continuïteit werpt vruchten af. Een andere trainer had waarschijnlijk heel wat tijd verloren om de ploeg naar zijn hand te zetten. En of hij de juiste aanpak zou hebben...