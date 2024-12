Dirk Kuyt is vol lof over zijn spelers na geweldige comeback en vergeleek Beerschot met zijn Feyenoord

Beerschot sloot het weekend met een glimlach af. De mannen van Dirk Kuyt wonnen van Cercle na een geweldige comeback.

Dirk Kuyt mag gerust trats zijn op zijn spelers. Beerschot stond afgelopen zondag bij de rust 0-2 achter tegen Cercle. Toch wisten de 'Ratten' nog met 3-2 te winnen na een geweldige comeback.

De comeback kwam mede tot stand door een dubbel VAR-moment in het voordeel van Beerschot. In één klap kreeg Utkus terecht rood voor een stevige overtreding en ook de strafschop na hands van Kakou was terecht.

Anderzijds was de strijdvaardigheid van Beerschot een grote troef. Beerschot-coach Dirk Kuyt zorgde tijdens de rust voor extra motivatie. “Aan de rust waren de spelers down”, vertelde Kuyt aan Het Laatste Nieuws.

“Ik herinnerde ze tot wat we in staat zijn (tegen Anderlecht en Club Brugge pakte Beerschot al eens uit met een ommekeer, red.) en hoe speciaal het is om voor deze supporters te spelen. Ik haalde ook het voorbeeld van mijn team in Nederland, Feyenoord, aan. Zij kwamen van een 3-0 achterstand tegen Manchester City terug tot 3-3. In voetbal kan alles, als je er maar in gelooft.”

Beerschot staat wel nog steeds laatste in de stand. De Antwerpse club verkleint de achterstand op Cercle wel tot vijf punten. Na de bekerwedstrijd tegen Mechelen komende woensdag gaat op het veld van Anderlecht op zoek naar broodnodige punten.