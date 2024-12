Miron Muslic reageert na zijn ontslag bij Cercle Brugge: "Daar wil ik niet over uitwijden"

Miron Muslic is niet langer coach van Cercle Brugge. Hij werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten de laatste tijd. Hijzelf kwam nu met een reactie.

Miron Muslic heeft mooie dingen gerealiseerd bij Cercle Brugge. Afgelopen seizoen eindigde hij vierde in de Champions' Play-offs en bezorgde hij de Vereniging zo ook Europees voetbal.

"Ik ben drie jaar lang fier geweest dat ik voor Cercle Brugge mocht werken en ik zal groen-zwart voor altijd in mijn hart dragen. Het is een fantastische rit geweest, waar ik dankbaar voor ben en blijf", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Want ik ben er me van bewust dat ik de dingen die de afgelopen jaren werden gerealiseerd niet in mijn eentje heb gedaan. De spelers, de staf, iedereen wil ik bedanken die me toeliet deel uit te maken van dat mooie verhaal."

Volgens Cercle werd hij ontslagen wegens de negatieve resultaten van de laatste tijd, maar over de redenen wil hij niet te veel woorden kwijt. "Over de redenen die mij gegeven zijn om nu tot deze beslissing over te gaan wil ik niet uitweiden, ik hoop dat je dat begrijpt."

Nu zal hij nog afscheid nemen van de spelers. "Voor mij volgt er morgen nog een belangrijk en allicht emotioneel moment, want ik heb nog geen afscheid genomen van de spelersgroep. Dat doe ik morgen, om 9 uur. Wat daarna komt, zal ik dan wel zien. All the best!"