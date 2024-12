Wat een veerkracht: Union SG gaat na dramatisch begin met tien tegen elf op en over Antwerp

Union SG heeft het geflikt. Zelfs met een mannetje minder wisten ze de drie punten te pakken in eigen huis in de topper tegen Royal Antwerp FC. In een bikkelharde wedstrijd hadden de Brusselaars de beste kansen.

Union SG had in de midweek een levensbelangrijke zege geboekt in de Europa League tegen Twente. Nu wilden ze ook in het eigen Dudenpark nog eens de drie punten pakken in de Jupiler Pro League om zo de top-6 binnen te springen.

Met Lapoussin, Machida en Van de Perre waren er drie nieuwkomers in de basis van Pocognoli te vinden. Voor de laatste was dat zelfs een debuut in de basis. Niang, Khalaili en Vanhoutte verdwenen uit de ploeg.

Janssen meteen met de 0-1

Ook Jonas De Roeck stuurde bij. Toby Alderweireld was opnieuw fit en mocht daardoor in de basis beginnen, terwijl ook Odoi tussen de lijnen werd gestuurd. Corbanie en Verstraeten zaten op de bank na het puntenverlies tegen Dender.

De thuisploeg begon bijzonder slecht aan de wedstrijd, want in de eerste minuut had Vincent Janssen in twee keer al de 0-1 op het scorebord gezet. En dus hadden de Brusselaars plots een hele berg te beklimmen.

© photonews

De hele eerste helft stond vooral bol van de fouten, slordigheden en stevige duels met meer kaarten dan kansen. Toch kwam Union SG gaandeweg beter in de match en vlak voor rust kon Kevin Mac Allister gelijkmaken.

Veerkrachtig Union SG

Meteen na rust was er een nieuwe domper te noteren voor de Brusselaars, want Machida pakte zijn tweede gele kaart en zo moest Union nog veertig minuten met een man minder verder. Toch bleven ze ook met tien tegen elf eigenlijk de lijnen uitzetten.

Halfweg de tweede helft leverde dat ook op, toen Ross Sykes op een vrije trap de 2-1 kon binnenkoppen. Antwerp moest daarna komen, maar meer dan een paar halve kansen via onder meer Odoi leverde dat niet meer op. In de stand springt Union (even) in de top-6, Antwerp ziet Anderlecht naast zich komen en Club Brugge uitlopen.