"Hadden ze kunnen kapotspelen": Jelle Bataille ziet het probleem van Royal Antwerp FC tegen Union SG

Royal Antwerp FC speelde bijna een volledige helft met elf tegen tien in het Dudenpark van Union SG. Toch gingen ze uiteindelijk ten onder. Pijnlijk voor de Antwerpenaars, die meer hadden moeten doen met de man-meersituatie.

Bij Antwerp was er veel ontgoocheling achteraf, zo ook bij Jelle Bataille. "Misschien beginnen we iets te goed aan de wedstrijd. Daarna zakken we wat weg en we slikken een domme tegengoal aan het einde van de eerste helft."

Kapotspelen?

"We hadden gewoon moeten doorgaan na die sterke opening en het niet te rustig aanpakken. Dan hadden we ze kunnen kapotspelen", aldus de verdediger van Antwerp.

Na de rode kaart lukte het nog steeds niet: "Met elf tegen tien moet je meer kunnen doen. De kansen waren er wel, maar ik denk dat we het iets te rustig aanpakken in de laatste fase. We moeten ook gaan werken aan de stilstaande fases."

Met tien lukt soms meer?

De mentaliteit van tien man van Union leek intenser dan die van elf man bij Antwerp: "Het is aan ons om zo'n zaken uit te spelen." Om vervolgens met een van de voetbalclichés uit te pakken.

"Het is wel vaker dat het team dat met tien speelt dingen kan die ze met elf niet kunnen. Maar dat is een flauw excuus, het was aan ons om beter te doen."