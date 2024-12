4 op 21: de opvallende statistiek van Royal Antwerp FC

Royal Antwerp kreeg op bezoek bij Union SG een nieuwe, pijnlijke nederlaag te verwerken. Ondanks bijna een helft met een mannetje meer werd met 2-1 verloren. Het is niet de eerste keer dat het met The Great Old niet echt goed loopt tegen topclubs.

Als we kijken naar de ploegen kijken die het de voorbije jaren het beste doen in de Jupiler Pro League en/of de status hebben op dit moment bij de grotere clubs te horen, dan doet Antwerp het niet echt bijster goed.

Opvallende statistiek

Stamnummer 1 heeft ondertussen 27 punten uit zestien wedstrijden gepuurd en heeft een doelsaldo van 29 gemaakte doelpunten en amper 14 tegendoepunten. Daardoor hebben ze zelfs een beter doelsaldo dan eenzame leider KRC Genk om maar iets te zeggen.

Als we kijken tegen welke teams Antwerp zijn overwinningen pakt, dan komen we als we kijken naar de 'grotere clubs' uit op een overwinning thuis tegen Union SG. Tegen Gent werd gelijkgespeeld, nu op Union verloren.

4 op 21 tegen linkerkolom

Ook tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht werd verloren. Als we KV Mechelen meerekenen gezien hun goed seizoen? Daar werd door Antwerp ook tegen verloren. 4 op 18 of 4 op 21 tegen de ploegen uit het linkerrijtje.

"Het is tekenend voor ons seizoen. Onze bonus is weg, ik heb het gevoel dat ik in herhaling val", ziet ook Vincent Janssen met lede ogen aan dat er te vaak verloren wordt tegen de goede ploegen. Meestal is dat namelijk ook tekenend voor de play-offs. En dus zal Antwerp de komende wedstrijden beter moeten gaan doen in de grote wedstrijden.