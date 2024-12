Noah Sadiki vat het treffend samen na stevig duel tussen Union SG en Antwerp

Union SG kwam in eigen huis snel op achterstand en moest het bijna een helft met een mannetje minder doen. En toch wisten de Brusselaars uiteindelijk de drie punten thuis te houden tegen Royal Antwerp FC.

Noah Sadiki vatte het na de wedstrijd treffend samen: "Het was zot, heel zot. Er zijn rare dingen gebeurd, maar ik ben blij dat we de overwinning toch hebben gepakt."

Zotte wedstrijd

"We hebben wat tijd genomen om in de wedtrijd te komen, maar daarna hebben we getoond dat we harder waren in de duels en dat we sneller konden spelen. Vooral in de tweede helft hebben we de Union-mentaliteit getoond."

"Dan komt de rode kaart en dan moeten we nog wat in onze reserves gaan zoeken en wat lager gaan spelen, maar we hebben het wel goed gedaan", aldus Sadiki in zijn analyse.

Mentaliteit

"De rode kaart? Je moet er mee omgaan in het voetbal. In de tweede helft hebben we het laten zien. Snel achterkomen is ook nooit het plan, dus dan moet je meteen alles geven en we kwamen uit een Europese verplaatsing."

Aan mentaliteit in ieder geval geen gebrek, zelfs niet met een man minder: "Ook al ben je met 10, je moet tonen dat je met 11 of 12 bent om het de tegenstander moeilijk te maken. De top-6? Elke wedstrijd wordt nu belangrijk. We willen nu revanche voor de punten die we in het begin lieten liggen en zoveel mogelijk punten pakken."