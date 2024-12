Marc Degryse zegt hoe het moet bij Antwerp: "Als ik De Roeck was..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC kwam op voorsprong op bezoek bij Union SG. Tegen 10 man ging het in de tweede helft alsnog de boot in.

Vincent Janssen bracht Royal Antwerp FC al na één minuut spelen op voorsprong. Uiteindelijk ging The Great Old nog onderuit tegen tien Brusselaars (2-1).

“Bij Union zag ik het karakter en de kwaliteit die de ploeg de voorbije drie seizoenen zo getypeerd hebben”, vertelt analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

“Ik zei vorige week dat Union samen met Gent ging moeten knokken om bij de eerste zes te raken, wel dit is hoe ze het kunnen klaarspelen. Pocognoli heeft tegen Antwerp punten gescoord als coach met ook goede vervangingen.”

Antwerp viel voor Degryse dan weer stevig tegen. “Antwerp komt snel voor, had samen met Anderlecht de beste verdediging en weet dat Union moeilijk scoort. Dan is het teleurstellend in overtal met lege handen achter te blijven.”

De bank heeft volgens Degryse weinig impact tijdens de wedstrijden. Als er iets gebeurt met Chery of Janssen, dan wordt dat een drama. “Als er middelen zijn, zou ik voor De Roeck toch proberen om offensief tijdens de wintermercato nog één à twee spelers met extra kwaliteit en energie te halen.”