Nieuw trainersontslag in de Jupiler Pro League is een feit: Cercle Brugge zet Miron Muslic op straat

Miron Muslic is niet langer coach van Cercle Brugge. Dat heeft de Vereniging zelf bekendgemaakt op maandag.

De nederlaag tegen Beerschot was er teveel aan: Cercle Brugge heeft de samenwerking met Miron Muslic stopgezet. Dat laat de Vereniging maandag weten via haar officiële kanalen.

Cercle Brugge staat momenteel voorlaatste in de stand en zag na de nederlaag van afgelopen weken hoe Beerschot tot op vijf punten naderde. De reden van zijn ontslag waren dan ook de negatieve resultaten.

"Dit seizoen blijven de sportieve resultaten in de Jupiler Pro League tot dusver beneden de verwachtingen. Na 16 speeldagen staat Cercle met 15 op 48 voorlaatste in het klassement en is Groen-Zwart genoodzaakt om de samenwerking met Muslic te beëindigen", klinkt het bij Cercle.

"Miron Muslic stond 101 wedstrijden aan het roer bij de Vereniging. Cercle wil Miron uitdrukkelijk danken voor zijn inzet, werkethiek én passie en wenst hem het allerbeste toe in zijn verdere toekomst."

Muslic kwam in oktober 2021 aan bij de club en heeft er mooi werk verricht. Afgelopen seizoen bezorgde hij de Vereniging een zeer knappe vierde plaats in het klassement en zo dus ook Europees voetbal. Voorlopig neemt Jimmy De Wulf over als interim-coach.