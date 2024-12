Meerdere arbitragefouten tijdens Beerschot-Cercle: Jonathan Lardot verbergt zijn verbazing niet

De fase die afgelopen weekend het meest werd besproken, is natuurlijk die van de hand van Bangoura tijdens de Limburgse derby. Maar er waren ook twee scheidsrechterlijke fouten tijdens Beerschot-Cercle.

De eerste had uiteindelijk geen gevolgen, aangezien het de rode kaart is die Edgar Utkus daadwerkelijk kreeg na zijn harde tackle op Antoine Colassin. De Litouwse verdediger werd uit het veld gestuurd na ingrijpen van de VAR, die Kevin Van Damme opriep om de beelden te bekijken.

Jonathan Lardot, de baas van het Belgische scheidsrechterskorps, betreurt dat een ingrijpen van de videoref nodig was in deze situatie. "We verwachtten een directe rode kaart. Er is geen VAR nodig om deze situatie te analyseren", betreurt hij in Under Review.

"De scheidsrechter stond in een perfecte positie, dus we zijn verrast dat hij niet zelf de beslissing nam om de Cercle-speler uit te sluiten". Lardot is echter verheugd dat de VAR in deze omstandigheden "goed werk heeft verricht".

Dit zal niet de enige fout van de heer Van Damme blijken te zijn. Later moet de VAR ingrijpen om een hands fout van een speler van Cercle Brugge in het strafschopgebied vast te stellen. "De strafschop was overduidelijk. Ook hier stond de scheidsrechter goed gepositioneerd", betreurt Lardot.

"Misschien dacht hij nog aan de vorige fase. Maar we zien duidelijk dat de arm van de verdediger niet tegen het lichaam is", schat de baas van het Belgische scheidsrechterskorps in. Dus een slechte avond voor Kevin Van Damme. Het is misschien geen toeval dat hij rust kreeg in de 8e finales van de Beker van België.