Alexandersson doet zelfs na levensbelangrijke zege opvallende bekentenis over kritiek op hem van Kortrijk-supporters

Stevige kritiek moeten slikken, dat doet wat met een mens. Kortrijk-trainer Freyr Alexandersson is wel zo eerlijk om dat toe te geven.

Alexandersson was na een rampzalige novembermaand stevig onder vuur komen te liggen. Een deel van de Kortrijk-fans liet met enkele veelzeggende spandoeken voor aanvang van de match tegen KV Mechelen merken dat het de IJslander beu was. Ook na de belangrijke 3-1-zege ging de onvrede van die individuen ten opzichte van Alexandersson niet liggen.

Gemengde gevoelens bij Alexandersson

"Ik heb gemengde gevoelens", geeft de trainer eerlijk toe. Ongewoon voor iemand wiens ploeg net een knappe zege heeft behaald tegen een tegenstander uit de top zes. "Ik ben heel blij met en trots op de drie punten. Ook op sociale media heb ik veel kritiek gekregen. Het doet vast en zeker pijn. Ik probeerde het niet te vermelden, maar heb het nu toch gedaan."

Heel erg wou Alexandersson er duidelijk niet over uitwijden. "Het is best dat ik daar zo weinig mogelijk over zeg. Het maakt niet uit wat ik daar over zeg." Hij trekt zich wel op aan het feit dat het niet de hele Kortrijkse aanhang is die hem liever ziet vertrekken. "Het is maar een kleine groep van de supporters." Wat niet wegneemt dat het allesbehalve fijn is.

Professionele prestatie van KV Kortrijk

Kortrijk en zijn trainer hebben vrijdagavond ook wel redenen om tevreden te zijn. "Ik ben extreem blij met de mentaliteit en de fysiek van de ploeg. Het was een professionele prestatie met uitstekend teamwork. We pakten drie verdiende punten. We waren hongerig. We wilden aan onszelf bewijzen dat we beter zijn dan die tweede helft tegen Westerlo."

Het was inderdaad een geprikkeld KVK dat we in het Guldensporenstadion bezig zagen. "Je moet die woede ook wel kunnen omzetten in het maken van een bepaald punt. We zijn ons bewust van het proces dat we aan het doormaken zijn. We hebben nu 17 punten. Kijk maar naar waar we vorig seizoen stonden rond deze tijd."