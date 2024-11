Glenn Verbauwhede heel openhartig over gokprobleem en tankkaart Kortrijk

Glenn Verbauwhede was deze week te gast in het Play4-programma 'De Tafel van Gert' om zijn pas uitgebrachte biografie Kamikaze te promoten. De voormalige doelman deelde enkele sappige anekdotes uit zijn voetbalcarrière, waaronder zijn avonturen in Zuid-Afrika.

Ondertussen heeft hij nog wat extra details gedeeld over zijn boek dat ondertussen uit is gekomen. In zijn biografie bespreekt Verbauwhede de impact van zijn financiële succes, en hoe dit zijn kijk op geluk beïnvloedde. In het najaar van 2015 werdVerbauwhedes contract bij de Zuid-Afrikaanse topclub Mamelodi Sundowns FC ontbonden. Toen ging Verbauwhede naar eigen zeggen door een diep dal. “Ik zat nog maar eens zonder club en liep op krukken. De verveling sloeg toe en ik viel ten prooi aan de verleiding van het gokken. Vier keer per week zei ik 's morgens aan mijn vrouw: 'Dag, schat, ik ga geld verdienen.' Waarna ik om halfacht tegen het spitsuur in richting casino reed." Heel eerlijke Verbauwhede "Ik bestelde daar een omeletje met spek als ontbijt, legde mijn voeten op een tafel en speelde non-stop op drie slots. Acht uur, soms zelfs twaalf uur aan een stuk, met een onvoorstelbare focus. Ik won eens 10.000, verloor er eens 20.000, dus aan het einde van de rit zal ik in die maanden wel veel geld verloren hebben.” Ook over een periode bij Kortrijk was hij duidelijk: "Toen KV Kortrijk me op non-actief zette, heb ik op één namiddag 3.000 liter getankt om mijn kaart op te gebruiken."