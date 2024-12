Smaakmaker KV Kortrijk spreekt klare taal over de positie van trainer Freyr Alexandersson

Hoe zit het nu met de positie van KV Kortrijk-trainer Freyr Alexandersson? Bij de KVK-aanhang had hij steeds minder krediet, maar dit weekend is er wel knap gewonnen van KV Mechelen.

U kon op Voetbalkrant al lezen wat Alexandersson zelf te zeggen had over de kritiek van de supporters. Dion De Neve kan zich ook inbeelden dat de overwinning op het juiste moment kwam voor zijn coach. De linkerflankspeler ziet er dan ook een stevige opsteker in voor Alexandersson. "Het is zeker leuk voor hem dat we ruim konden winnen."

De Neve laat er dan ook geen enkele twijfel over bestaan: de Kortrijkse spelersgroep staat nog volledig achter de huidige T1. "We geloven in de coach en hij gelooft in ons. Dat moeten we uitstralen op het veld", beseft De Neve dat hij en zijn ploegmaats dat moeten laten zien. Dan kan er geen vorm van discussie over bestaan, zelfs bij mindere resultaten.

Positie coach geen thema bij spelers KVK

"Neen, de positie van de coach is geen thema in de kleedkamer", onderstreept De Neve nog eens fijntjes. "Hij ligt nog altijd goed bij de spelersgroep." Mogelijk neemt het gewezen jeugdproduct van Zulte Waregem het ook zo op voor zijn coach omdat die net switchte naar een 3-5-2. Dat gaf De Neve vrijdag de gelegenheid om zelf een bal tegen de netten te jagen.

"Of ik nu linksachter sta of op de wingback: ik probeer mijn job te doen. Voor mij is het natuurlijk iets makkelijker als ik heel de flank kan doen, omdat ik iets offensiever kan spelen", ontkent hij het effect van die tactische bijsturing niet. Zelfs als Alexandersson weer wat steviger op zijn stoel zit, betekent dit niet dat het niet tot een vertrek bij Kortrijk kan komen.

Alexandersson getipt als bondscoach IJsland

Alexandersson wordt immers ook genoemd als kanshebber om de volgende bondscoach van IJsland te worden. Het zou gaan tussen hem en nog één andere kandidaat.