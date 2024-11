KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson laat zich uit over feit dat hij genoemd wordt als kandidaat om bondscoach van IJsland te worden

KV Kortrijk heeft het bijzonder moeilijk op dit moment. De West-Vlaamse club staat nog steeds op de voorlaatste plaats, maar telt met haar 14 punten wel dubbel zoveel punten als Beerschot dat laatste staat. Coach Freyr Alexandersson wordt dan ook nog eens gelinkt aan IJsland.

Het loopt bij KV Kortrijk niet zoals het moet. Afgelopen seizoen werd de degradatie maar net vermeden, en dit seizoen zal er opnieuw tegen moeten gevochten worden.

De fans zijn niet blij met hoe het op dit moment verloopt. Zij wijzen dan ook richting de coach op dit moment, dezelfde die hen afgelopen seizoen kon redden.

"Ik begrijp hun frustratie na die zware nederlagen. Ik ben even kwaad als zij. Maar de supporters moeten beseffen dat we ze echt nodig hebben, ook nu weer tegen Mechelen. Ze moeten weten dat mijn leven KV Kortrijk is en dat ik er 24/7 alles aan doe om de club te redden", begint Alexandersson op de officiële clubwebsite.

"Natuurlijk doet het pijn te moeten vaststellen dat de supporters in mijn richting wijzen omdat ik weet dat ik er alles voor doe. Ik hoop dat we er samen uit geraken", gaat hij verder.

Onlangs kwam ook het nieuws naar buiten dat Alexandersson een van de belangrijkste kandidaten is om in zijn thuisland, IJsland, bondscoach te worden. Daar reageerde de trainer ook nog even op.

"Dit is niet relevant. Het is normaal dat mijn naam genoemd wordt want ik heb voor de bond gewerkt. Ik ben blij dat ik na zes jaar nog niet vergeten ben. Maar ik ben nog jong en dit item is helemaal niet aan de orde."