KV Mechelen trekt hele grote ogen na scheidsrechterlijke beslissing: "Voor ons was dat bizar"

Het was heel even een bizarre situatie die KV Mechelen meemaakte. De ploeg van Besnik Hasi dacht te scoren en claimde kort daarna een strafschop. Het bleef op dat moment 0-0 op het veld van Kortrijk. Het Mechelse momentum was meteen voorbij en uiteindelijk werd het 3-1.

Aan het einde van het openingskwartier schiet Ouattara de bal over de lijn, vooraleer Fujii kan wegwerken. Op dat moment grijpt niemand van de spelleiding in. Vlak hierna dwingt Schoofs Vandenberghe tot een save, maar claimt hij ook een fout op hem van een verdediger. Dat deed er niet meer toe omdat de VAR wel zag dat Ouattara gescoord had. Dat feestje ging niet door vanwege een fout van Lauberbach op Vandenberghe.

Een ingewikkelde toestand omdat alles zo snel op elkaar volgde. "Rob wordt wel aan zijn truitje getrokken. Daar konden we een penalty voor krijgen, maar we wisten eerst niet dat enkel de eerste fase gecontroleerd werd", beschrijft Besnik Hasi de gedachtegang in zijn team. "Lauberbach hindert de keeper, dat was dus een overtreding. Voor ons was het bizar. We vroegen ons af waarom teruggegaan werd naar die eerste fase."

Hasi moet er mee lachen

Ondanks dat er eigenlijk gescoord was, was er in eerste instantie weinig sprake van protest bij KV Mechelen, dat gewoon verder voetbalde. "We stuurden Schoofs diep en die werd neergetrokken door een verdediger. Wij dachten hiervoor een penalty te krijgen. Als we fase per fase teruggaan, moeten we misschien teruggaan naar het begin van de negentig minuten", lacht Hasi.

De trainer van KV Mechelen voegt er wel meteen aan toe dat hij er geen groot punt van maakt. "Bon, dat is het reglement. Geen probleem. Het is niet hierdoor dat we verloren hebben." Mechelen leed inderdaad een mogelijk kostbare nederlaag. Als het in Kortrijk de score had kunnen openen, zou het een heel andere wedstrijd geworden zijn.

Raman duidt het kantelpunt aan

Ook Benito Raman benadrukt het belang van die aangehaalde fases. "Het kantelpunt was de fout van Lion Lauberbach op de keeper, want Aziz Ouattara trapt die bal binnen. Een minuut later wordt er geen penalty gefloten op Rob Schoofs. Dat was een soort kantelmoment, maar in het algemeen was het gewoon niet goed genoeg."