Na een slechte tweede helft: Hans Vanaken dient morrend publiek van Club Brugge van antwoord

Club Brugge hield het lang spannend tegen Dender door in de tweede helft niet te overtuigen. Het Brugse publiek morde, maar kapitein Hans Vanaken counterde.

Nadat het na een kwartier op achterstand kwam, zette Club Brugge een scheve situatie snel recht tegen Dender. Blauw-zwart speelde goed voetbal en was dominant in de eerste helft, maar vergat om de score uit te diepen.

In de tweede helft kon Club helemaal niet overtuigen, het voetbalde amper nog een kans bij elkaar. Het Brugse publiek riep om een derde goal en morde toen blauw-zwart de bal vaak achteruit speelde in de opbouw. Hans Vanaken had daar een duidelijke reactie op.

Vanaken reageert op morrend Brugs publiek

"We probeerden in de tweede helft gewoon vanuit het balbezit te controleren op de helft van Dender. Ik denk dat we dat vrij goed gedaan hebben, want Dender kwam niet veel aan de bal. En begin maar eens tegen een blok van tien verdedigers", zei Vanaken.

"Waarom zouden wij risico's nemen? Dender wilde wachten tot de 80ste of 85ste minuut om alles op alles te zetten, omdat er maar één goal verschil was. Natuurlijk willen wij ook liever aanvallen en kansen creëren."

"Maar nogmaals, als het niet nodig is en als we op een counter kunnen lopen, dan zie ik niet in waarom wij zouden forceren. Zeker bij een voorsprong. En wij moeten niet plots forceren omdat het publiek begint te roepen. Wij moeten ons ding doen en zien dat we die winnen. En dat is ook gebeurd", besloot Vanaken nog.