Club-coach Nicky Hayen vraagt om begrip van het kritische Brugse publiek

Club Brugge hield zaterdagavond de drie punten thuis tegen Dender. Echt overtuigen deed blauw-zwart niet, coach Nicky Hayen vraagt begrip.

Drie dagen na de Champions League-wedstrijd in Glasgow tegen Celtic, ontving Club Brugge promovendus Dender. De bezoekers kwamen na een kwartier op voorsprong, maar Club zette de scheve situatie snel recht.

De landskampioen ging op en over Dender, na een halfuur stond het al 2-1. Club speelde dominant voor de rust, maar vergat om de score uit te diepen. In de tweede helft was blauw-zwart echter een schim van zichzelf, slechts in de slotminuten kon Talbi nog twee keer scoren.

Nicky Hayen vraagt begrip aan Brugse fans

Het Brugse publiek was kritisch in de tweede helft, Vanaken had daar een duidelijk antwoord op. Coach Nicky Hayen vroeg om begrip. "We speelden zakelijk en ik weet dat dit niet altijd leuk is voor het publiek om naar te kijken."

"Maar als Dender geen druk zet op onze verdedigers, dan moeten wij zelf niet de problemen opzoeken en op een counter lopen zoals bij de 0-1. Dan begrijp ik het gemor van het publiek." Maar Hayen vroeg ook om begrip.

"We komen uit een zware wedstrijd van woensdag, hebben donderdag gereisd en vrijdag maar één keer kunnen trainen. We stonden ook niet 100% fris aan de aftrap. Maar ik denk dat we het op een zakelijke manier hebben kunnen oplossen. Ik vraag dus wat begrip, omdat het ook al lange weken waren."