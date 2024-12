Westerlo sleept punt uit de brand tegen KAA Gent: coach Timmy Simons komt met duidelijke analyse

KVC Westerlo speelde zondagavond 2-2 gelijk tegen KAA Gent. Beide clubs creëerden genoeg kansen om te winnen in het spektakelstuk, maar de punten werden gedeeld. Westerlo-coach Timmy Simons gaf zijn analyse van de match.

Bij winst zou Westerlo de top zes binnensluipen. Bij een gelijkspel gebeurde dat dus niet, al blijven ze op één punt van een plaats voor play-off 1.

Westerlo speelde een goede wedstrijd en had ook genoeg kansen om uiteindelijk de drie punten in de Kempen te houden. "Ik denk dat als je de wedstrijd bekijkt, dat wij wel de ploeg waren die het tempo wilde maken", vertelde Simons achteraf.

"Ze hadden donderdag gespeeld, dus het was onze bedoeling om het tempo er in te houden. Maar door enkele blessurebehandelingen en VAR-interventies ging dat moeilijk", gaat hij verder.

"We hadden niet veel kansen in de eerste helft, maar we kwamen wel verdiend op voorsprong. We wilden het vasthouden tot de rust, maar dan kregen we die strafschop tegen. Die kun je inderdaad fluiten."

Beslissingen van de scheidsrechter zorgden voor heel wat frustratie bij de spelers op en naast het veld bij Westerlo. "Er zijn wel een aantal momenten geweest die dubieus waren. Als je die eerste fout fluit, dan moet je die twee minuten later op het middenveld ook fluiten."

"In de tweede helft hebben we wel alles op alles gezet. Volgens mij was het een aangename wedstrijd. We probeerden vol voor de overwinning te gaan. Ik ben blij dat we nog een gelijkspel hebben behaald, maar we hadden liever nog iets meer", besluit Simons.