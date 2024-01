Venijn zit in de staart in Gent - Westerlo: late strafschop én doelpunt in blessuretijd zorgen voor bijzonder slot

KAA Gent verloor de voorbije weken in eigen huis zowel van Club Brugge en KV Mechelen, meteen de eerste nederlagen in de eigen KAA Gent Arena dit seizoen. En dus wilde Hein Vanhaezebrouck tegen Westerlo komaf maken met die negatieve statistiek.

Ondanks de nederlaag tegen Mechelen had Vanhaezebrouck zijn ploeg min of meer laten staan. Torunarigha was wel opnieuw fit en kreeg de voorkeur op Agbor, verder de namen van een week geleden - veel extra opties heeft de coach van de Buffalo's natuurlijk ook niet door de Afrika Cup en Asian Cup. Nieuwste aanwinst Franck Surdez zat op de bank en viel halfweg de tweede helft in.

Roméo Vermant meteen trefzeker voor KVC Westerlo

Bij de bezoekers koos Rik De Mil voor Fixelles als vervanger van de geschorste Piedfort. Voorin kreeg nieuwbakken aanwinst Roméo Vermant meteen de voorkeur op Daci. En de gewezen poulain van De Mil bij Club Brugge maakte meteen naam.

© photonews

© photonews

Op het kwartier kon hij de score namelijk openen in de KAA Gent Arena met een lekkere chip over doelman Schmidt, op aangeven van Sergiy Sydorchuk. Knap werk van de Kemphanen op een snelle uitbraak, die zo loon naar werk kregen voor hun doordrukken in het begin van de match.

De thuisploeg had het daar moeilijk mee en het duurde lang voor het aan écht doelrijpe kansen kwam. Op een vrije trap van Kums kon Gandelman wel de 1-1 tegen de touwen koppen, waardoor we naar een nog spannendere tweede helft gingen.

Zenuwslopende tweede helft in Gent, venijn zit in de staart

Daarin verdedigden de Kemphanen hun puntje met man en macht, inclusief wat tijdrekken hier en daar en de nodige gele kaarten voor heel wat foutieve charges. Gent probeerde wel en nam de match steeds meer in een wurggreep, maar ondanks een flits hier en daar van de nieuwkomers Yokota en Surdez was het in de zone van de waarheid vaak net niet.

© photonews

© photonews

Het venijn van de wedstrijd zat in de staart. Vijf minuten voor het einde kreeg Westerlo plots een strafschop na een licht contact tussen De Sart en Yow op de rand van de grote rechthoek. Madsen ging vervolgens achter de bal staan en miste ook deze keer niet.

De thuisploeg kwam daarna nog met een slotoffensief, waarin Yokota een bal keihard tegen de lat ramde. Ook de zes extra minuten brachten geen soelaas, maar in minuut 98 was er nog een laatste corner en kon Gandelman zijn tweede van de avond van dichtbij tegen de touwen werken. De thuisploeg is zo al bij al nog blij met een puntje, maar kan Union of Anderlecht zien uitlopen zondag. Westerlo laat na een geweldige zaak te doen achterin het klassement.