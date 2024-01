Hein Vanhaezebrouck spaart bijna niemand na match tegen Westerlo en is héél streng in zijn analyse

KAA Gent leek tegen KVC Westerlo op weg naar een derde thuisnederlaag op rij. In minuut 97 werd alsnog de 2-2 gescoord door Omri Gandelman, maar dat stemde coach Hein Vanhaezebrouck niet tot grote positiviteit.

"De strafschop? Dat zou eigenlijk niet mogen en het is niet de eerste keer dit seizoen dat we zoiets tegenkomen, maar ik wil het Julien De Sart vergeven. Hij en Sven Kums zijn de enige twee spelers die een zwalpende ploeg keer op keer op sleeptouw nemen", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse achteraf.

"Ik kan niet overdrijven in hoe belangrijk ze zijn voor deze ploeg. Al de rest is toch wel wat te weinig op dit moment. Ok, Jordan Torunarigha bracht ook wat maturiteit in zijn eerste wedstrijd dat hij er opnieuw bij was, hij nam zijn verantwoordelijkheid en ik ben blij dat hij er terug bij is."

Westerlo bracht meer kwaliteit dan Gent volgens Vanhaezebrouck

Vele anderen moesten het dus ontgelden, al zag de coach ook nog dat Schmidt zijn team een paar keer moest rechthouden met enkele knappe reddingen. Maar verder was er vooral te weinig druk op de bal: "Het was onze slechtste wedstrijd in de Jupiler Pro League van het seizoen."

"Westerlo was in het begin van de wedstrijd veel beter dan ons, ze hebben veel meer kwaliteit gebracht dan ons. We hebben te veel duels verloren, ze waren voetballend veel beter, te veel spelers waren onder hun niveau. Offensief brengen we echt veel te weinig, gelukkig hebben we nog onze stilstaande fases."