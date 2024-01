Cuypers krijgt veeg uit de pan van zijn trainer: "Hij heeft moeite om dat te begrijpen"

KAA Gent heeft in de drie wedstrijden na Nieuwjaar een ander gezicht getoond dan ervoor. Een veel lelijker gezicht, want tegen Westerlo haalden ze met veel geluk een puntje binnen. Ook spits Hugo Cuypers deelt mee in de malaise.

Cuypers werd begin dit seizoen nog genoemd als potentiële Rode Duivel. Daar is nu zeker geen sprake meer van, want de hardwerkende spits legt veel mindere statistieken voor. En niet enkel qua goals en assists. "Als wij geen druk meer zetten zoals vroeger, dan creëren we minder kansen”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Een wenk aan Cuypers. “Als de spits minder goals maakt, moet hij ook eens kijken naar de reden waarom. Als we minder lopen, minder bewegen, minder druk zetten, dan is het niet onlogisch dat die kansen er niet komen. Heel veel van onze goals komen van hoog druk zetten en snel de bal te recupereren."

"Sommigen komen maar aan 70, 80 procent van wat ze normaal doen. Dat kan je je niet permitteren. Profvoetbal in België is zware arbeid. Dat is niet enkel Hugo, hè. Maar ook bij hem is er sprake van een klein beetje te weinig drive. Dat lijkt moeilijk voor hem om te begrijpen. Misschien vindt hij dat hij te veel moet werken in vergelijking met anderen.”