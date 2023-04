Misschien volgende keer voor meer volk? Gent knokt terug na vroege achterstand en sterke tweede helft

KAA Gent voor en na rust, dat was een wereld van verschil. Westerlo kwam op voorsprong en een loom Gent leek daar niets aan te kunnen doen. Een sterke tien minuten na rust volstonden om dat helemaal recht te zetten.

Flashback naar Covid bij het betreden van de Ghelamco Arena: er waren precies weer bubbels gecreëerd. Maar nee, de Gentse fan had gewoon massaal zijn kat naar het stadion gestuurd. Een heel pijnlijke affaire voor het bestuur van de Buffalo's.

Kanonschot

Terwijl ze altijd voorstander waren van de play-offs kwam dat nu terug als een boemerang. De ontgoocheling van het missen van de Champions' Play-offs was duidelijk te groot bij veel supporters. En om het nog wat erger te maken: Westerlo kwam op voorsprong. Zo was er helemaal geen sfeer meer bij de wel aanwezige thuissupporters.

© photonews

Maar wat een goal! Fixelles - meestal niet de meest fijnbesnaarde - zette zijn moker tegen de bal vanop 20 meter en die vloog net naast de paal binnen. Nardi stond erbij en keek ernaar. Gent probeerde wel, maar de twee spitsen van dienst - Cuypers en Tissoudali - kregen geen ruimte in de zestien.

Tissoudali zit ook nog ver van zijn beste vorm, dat is er aan te zien. Maar Hein Vanhaezebrouck wil hem nu ritme laten opdoen en daar werd Gift Orban de dupe van. De Buffalo's hadden wel de bal, maar deden er niets mee. Nu goed, de defensie van Westerlo stond deze keer wel heel goed opgesteld.

Donderspeech

De donderspeech van Vanhaezebrouck tijdens de rust had wel effect. Gent kwam heel wat scherper en directer uit de kleedkamer. En dat rendeerde onmiddellijk. Hong maakte er na een knappe één-twee van dichtbij 1-1 van. En nog vijf minuten later stond het 2-1 na een afstandsschot van Kums waar Bolat zich volledig op miskeek.

In tien minuten alles rechtgezet. Cuypers, Vadis en Torunarigha hadden het helemaal kunnen bezegelen, maar het liep telkens mis. Westerlo maakte ook wel helemaal niets meer klaar. Eén schot van Nene ja, pal op Nardi. In de slotfase viel Orban in en die moet je maar een halve kans geven: 3-1.