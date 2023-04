Vanhaezebrouck gaat helemaal los met lof na de match: "Zij hebben getoond dat ze echte Buffalo's zijn"

Hein Vanhaezebrouck was een tevreden man. Niet enkel omdat Gent de zege uit de brand kon slepen, maar vooral voor de manier waarop. En wat het - weinige - publiek in de Ghelamco Arena liet zien.

Vanhaezebrouck nam zelf het woord en liet zijn waardering duidelijk blijken. "Ik moet twee groepen bedanken. Eerst mijn spelers. We weten wat ze dit seizoen allemaal hebben meegemaakt. En dan heb ik het niet enkel over zondag. We hadden nog 13 veldspelers die fit waren. Ze hebben karakter getoond."

"We hebben vandaag ons hoofd niet laten hangen. Aan de rust heb ik bijgestuurd omdat we niet uitvoerden wat aanvankelijk was gevraagd."

Maar er was nog een tweede groep en dat was een opmerkelijke. In een stadion dat niet eens voor de helft gevuld was, werd er toch sfeer gemaakt. "Dat zijn de supporters, met name de harde kern. Van minuut 1 tot 90 hebben die gezongen. Het was gewoon fantastisch."

"Op een moment dat het halve stadion leeg was, op een moment dat er intern en extern kritiek was, hebben ze getoond dat ze echte Buffalo's zijn. Ik denk dat die mannen ook zien wat we hebben meegemaakt. Hun bijdrage was meer dan welkom. Ik ben zo trots op hen. Tijdens de rust heb ik dat ook tegen de spelers gezegd: nu moeten jullie die mannen iets teruggeven."