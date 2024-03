KAA Gent opent Europe Play-offs met flink statement en laat niets heel van schutterende Standard-defensie

KAA Gent en Standard hebben de Europe Play-offs op gang geschoten in de KAA Gent Arena met een intens, maar niet altijd even hoogstaand duel. We kregen wel doelpunten te zien en de nodige suspens.

KAA Gent moest het zien te stellen zonder de geschorste Hein Vanhaezebrouck en dus moest Danijel Milicevic de honneurs waarnemen. Hij stuurde niet al te veel bij in vergelijking met de 5-0 tegen Charleroi van twee weken geleden, al begon Omri Gandelman wel in de plaats van Pieter Gerkens.

Twee doelpunten in drie dolle minuten in Gent - Standard

De Israëliër scoorde vier keer tegen de Zebra's en kreeg de nodige complimenten van zijn coach om zijn scorend vermogen. Aan hem dus om dat ook tegen Standard te proberen laten zien. Bij de Rouches geen wijzigingen in de basiself van Ivan Leko in vergelijking met speeldag 30 van de reguliere competitie.

De kloof tussen beide ploegen was voor de start van de play-offs en na halvering van de punten zeven punten. De Buffalo's willen ook dit seizoen een Europees ticket vrijwaren en weten dus wat gedaan, voor Standard was het meteen van moeten als ze nog een rol willen spelen in de Europe Play-offs.

© photonews

© photonews

Van de eerste 25 minuten van de wedstrijd was enkel een schot van Gandelman over de kooi van Bodart het onthouden waard. Beide ploegen acteerden slordig, het balverlies en de slechte controles tierden welig. En toen was er pardoes Matias Fernandez-Pardo met een verschroeiende knal en 1-0 voor Gent.

Omri Gandelman is neus voor doelpunten nog steeds niet kwijt

Lang stond Standard niet op achterstand, want enkele minuten later was er een absolute carambole aan de overkant. Roef pareerde een schot van Kanga, daarna werd een kopbal van Kawabe via Brown tegen de lat geduwd en daarna beroerde De Sart de bal ongelukkig op de doellijn: 1-1.

© photonews

© photonews

Dat was ook de ruststand, voornamelijk omdat Roef een pegel van Balikwisha tegenhield en Fossey een bal op de paal knalde. Na de pauze kwam de thuisploeg gretig uit de kleedkamers en dat leverde meteen een prachtige actie én doelpunt op via wie anders dan Gandelman.

KAA Gent duwt Standard kopje onder in het slot van de wedstrijd

Een kwartier voor tijd kon de pas ingevallen Pieter Gerkens de boeken dicht doen met de 3-1, iets later werd Kandouss bij een hoekschop absoluut niet opgevolgd en zo kon hij helemaal vrij de 4-1 tegen de touwen knikken. En nog was het niet gedaan, want Tissoudali kreeg nog een cadeautje van Surdez en kon in een lege goal de 5-1 binnentrappen - bevrijdend mogelijk voor hem na een dramatische wedstrijd.

Standard herstelde niet meer van die opdoffers en weet nu al dat het meer dan waarschijnlijk nog negen anonieme wedstrijden zal moeten spelen in de Europe Play-offs. De Buffalo's zijn met een klein statement begonnen en zetten druk op KV Mechelen, dat later dit weekend nog speelt.