Ivan Leko furieus op enkele spelers na dramatische tweede helft: "Bijna een mop voor het voetbal"

Standard verloor met 5-1 op bezoek bij KAA Gent. Achteraf was Ivan Leko dan ook een ontgoochelde coach. Zeker over de tweede helft van zijn team was hij niet te spreken. "Het was bijna een mop", klonk het.

"Onze eerste helft was goed, misschien zelfs een van onze betere helften sinds ik coach ben. We slikten een vermijdbaar doelpunt, maar bezorgden Gent wel wat stress. Ze vonden geen oplossingen", aldus Ivan Leko.

"Dan zie je wat dit team kan. Net daarom is het zo pijnlijk wat er in de tweede helft allemaal voorvalt. Het was echt niet goed, we gaven te veel cadeautjes en er waren te veel individuele fouten. Dat kan niet", was de coach van Standard furieus.

© photonews

"Ik ben bedroefd én kwaad. Er was te veel luiheid in de verdediging. De meeste spelers toonden solidariteit en betrokkenheid, maar twee-drie spelers niet. Er was te weinig intensiteit, het was bijna een mop voor het voetbal."

Basisbeginselen niet gevolgd

"We hebben veel internationals, dat is een andere manier van trainen en dan vergeet je soms de basis. We spelen niet met een buitenspelval en vandaag begonnen we dat wel te doen. De focus was er niet."

"We hebben al 300 keer gezegd om de man te blijven volgen en niet de bal en dan nog is iemand te lui om terug te lopen. Dan wordt het moeilijk."