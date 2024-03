Jong talent van Standard kan rekenen op interesse van grote buitenlandse club

Standard zou deze zomer Cihan Canak kunnen zien vertrekken. De jonge Belgisch-Turkse speler wordt gevolgd door een grote club uit Istanboel.

Cihan Canak leek een mooie toekomst te hebben bij Standard, maar kreeg dit seizoen weinig speelkansen. Afgelopen winter overwoog de jonge vleugelspeler om op huurbasis te vertrekken om meer speeltijd te krijgen; RWDM volgde zijn situatie nauwlettend.

Standard weigerde aanvankelijk hem te laten gaan, Ivan Leko rekende op de middenvelder voor de tweede helft van het seizoen. Jammer genoeg blesseerde Cihan Canak zich aan het einde van de transferperiode aan de knie, wat de situatie nog moeilijker maakte.

Nu moet Cihan Canak zich tevreden stellen met een invallersrol. Iets waar hij niet heel tevreden mee is. Volgende zomer zullen er opnieuw geruchten over een vertrek opduiken, aangezien de speler een contract heeft tot 2026.

Goede deal voor Standard?

De in Vervies geboren Canak, kan volgens het medium Fanatik op interesse van Besiktas rekenen. Verschillende andere Turkse clubs worden ook genoemd, zoals Trabzonspor of Fenerbahçe. Veel interesse dus voor de jonge speler, die volgens Transfermarkt 3,5 miljoen euro waard is.

We weten dat Standard zeer actief moet zijn op de zomertransfermarkt. Als Leko niet langer overtuigd is van Canak, kan hij deze zomer bij een goed bod vertrekken. Een win-win?