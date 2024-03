Carl Hoefkens gaat scheiden en... heeft al een nieuwe (en jonge) liefde gevonden

25 jaar lang waren Carl en Vanessa Hoefkens een koppel. Na bijna 23 jaar huwelijk gaan de twee scheiden.

Heel veel details wil Carl Hoefkens er niet over kwijt. “Het klopt dat Vanessa en ik gaan scheiden”, vertelt Hoefkens zelf aan Het Laatste Nieuws. “En ik kan ook bevestigen dat er intussen iemand nieuw in mijn leven is.”

Het zou om een dame van 25 jaar oud gaan, 20 jaar jonger dan Hoefkens. De twee werden al enkele keren samen gespot, maar veel details wil de ex-trainer van Standard er helemaal niet over lossen.

“Mijn nieuwe vriendin verkiest uit de media te blijven”, klinkt het. “Daarom vertel ik liever geen intieme of persoonlijke dingen over haar en zouden wij ook allebei haar naam liever niet zien verschijnen.”

Hoefkens ziet het duidelijk helemaal zitten. “Het is al efkes. En ik ben content. Maar het was een hele moeilijke beslissing. Dat weet iedereen die ooit in zo'n situatie terechtkwam. En dat zijn er velen. Zo'n dingen gebeuren in het leven en niemand is daar ooit klaar voor. Tenslotte waren Vanessa en ik bijna 23 jaar getrouwd.”

Dit brengt grote veranderingen met zich mee en daar werkt Hoefkens momenteel aan. Samen met zijn ex-vrouw probeert hij nu de best mogelijke regeling te vinden voor de kinderen, Milan (20) en Valentina (17).