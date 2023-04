Vanhaezebrouck heeft een dilemma, want op wie kan hij volgend seizoen rekenen? "Alles zal vanzelf wel terugkeren"

Hein Vanhaezebrouck heeft een dilemma. Hij heeft drie goeie aanvallers, waarvan er twee topfit zijn en eentje speelminuten nodig heeft om terug op zijn oude niveau te geraken. Hein koos ervoor om die laatste op te stellen.

Tarik Tissoudali kreeg de voorkeur op Gift Orban, tot frustratie van die laatste. We kunnen Vanhaezebrouck wel begrijpen. Als er straks iemand met veel geld op de deur van Michel Louwagie klopt, is Orban ribbedebie. Hij denkt al aan volgend seizoen, waar hij waarschijnlijk volop zal moeten bouwen op Tissoudali.

En die heeft duidelijk nog tijd nodig om zijn niveau op te krikken. "Het was beter dan de voorbije weken", verklapte Vanhaezebrouck na de match. De dribbel zit er al weer in, het kappen ook... Misschien duurt het nog iets te lang, maar dat was een opmerking die we in het begin hier ook over hem hadden. Het komt wel."

Intussen weet Tissoudali zelf ook dat er nog een weg valt af te leggen. Hij is blij dat zijn coach ziet dat hij de minuten nodig heeft. "Ik merk zelf dat ik nog wat tijd nodig heb, dat is deel van het proces. Het is nog maar negen maanden na mijn blessure. Ik maak nu minuten waar ik alleen maar beter van word. Alles zal vanzelf wel terugkomen."