Vanhaezebrouck zat - ondanks zege - met ontevreden speler: "Ik verdien om te spelen, punt!"

Heel Gent was opgelucht met de zege tegen Westerlo. Al was dat bij de ene iets meer dan bij de andere. Gift Orban was bijvoorbeeld niet echt een toonbeeld van blijdschap.

Het was er onmiddellijk aan te zien. Hij passeerde na de douche bij de journalisten en zijn gezicht stond zelfs een beetje op onweer. Na zijn goal wou hij ook niet uitbundig vieren. Dat Tarik Tissoudali de voorkeur had gekregen en hij op de bank moest plaatsnemen, stak wel wat.

En dat kwam er na wat vragen ook uit. "Kijk, ik ben een speler die moet groeien in een match. Ik wil altijd spelen. Ik weet dat ik nog stappen moet zetten, maar ook als ik bij een grotere club zou spelen, zou ik dit ook zeggen: ik verdien om te spelen, punt", aldus de Nigeriaanse aanvaller. "Ik ben dit niet gewoon."

Dat hij drie wedstrijden op rij niet scoorde en nu dus op de bank terecht kwam, was niet naar zijn zin. "Uiteindelijk kan ik zeggen wat ik wil, maar het is de coach die beslist. Ik zal nog beter mijn best moeten doen."

Hein Vanhaezebrouck wist dat zijn spits niet blij was. "Ik moet de eerste speler die me bedankt omdat hij op de bank zit nog tegenkomen. Het is een jonge gast. Hij is hier enorm begonnen. Alles wat hij aanraakte ging binnen. Vandaag ook eigenlijk. Maar hij moet op andere vlakken nog stappen zetten. We maken ons geen zorgen."