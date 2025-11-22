De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

KAA Gent zal naar 't Kuipje vertrokken zijn met de drie punten in gedachten, maar mag het meest blij zijn dat het met een punt naar huis ging. Westerlo speelde met veel engagement. Een geldig doelpunt bleef op deze koude avond echter achterwege.

Westerlo en Gent moesten iets bewijzen. De Kemphanen scoorden amper één keer in de vorige vier matchen: niet handig als je de zwakste defensie uit de JPL hebt. Is Westerlo beter dan die statistieken doen vermoeden? Yow mocht mee proberen om dat te tonen. Bij Gent was de basisplek voor Kanga de enige wijziging. Met hem erbij wilden de Buffalo's de afstraffingen bij OHL en Essevee buitenshuis doen vergeten.

Paskotsi was dus ook aan de aftrap gekomen ondanks blessurezorgen vooraf. Dat bleek niet het slimste idee: Leonardo Lopes moest hem al snel komen vervangen. Gent had het organisatorisch niet onder de markt in het eerste halfuur. Sakamoto kopte aan de tweede paal recht op Roef, na het betere draaiwerk ging een rollertje van Ferri net voorlangs.

Ferri tegen de paal

Bij de volgende kans had de Spanjaard echt wel moeten scoren. Na balverlies van Delorge kwam Ferri alleen voor doel en schoof hij de bal ... tegen de paal. Dat bleek het signaal dat Gent nodig had om wakker te schieten, want ineens konden de bezoekers zelf ook dreigen. Ito dwong Jungdal met een plaatsbal tot een save. Nadat Skoras hem bereikte, mikte Kanga van in de grote rechthoek nipt naast.

Westerlo pikte na rust de draad weer op en ging net zoals in de aanvangsfase jagen op een doelpunt. Bayram en Ferri kregen hun pogingen niet buiten bereik van Gent-doelman Roef. Die eerste poging was een kopbal op vrije trap, de tweede een schot na een passje van Piedfort. Het kon niet blijven duren: na een aflegger van Ferri knalde Sakamoto raak.

Een letterlijke en figuurlijke dwarsligger voor Westerlo

Het mocht echter niet zijn voor de thuisploeg: de VAR had nipt buitenspel van Ferri gezien. Het werd nog een dol slot. Put floot eerst strafschop nadat Skoras neerging, maar zag na de VAR-tussenkomst op de beelden dat Mbamba de bal raakte. Hierna raakten Reynolds en Haspolat (via vingertoppen Roef) nog de lat voor Westerlo. De redding van Roef in extra tijd, op het schot van Bujupi, verzekerde Gent van een gevleid punt.