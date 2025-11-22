Reactie 🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"

🎥 Zeer grote twijfels over VAR-lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"
Ze kunnen het bij Westerlo amper geloven. Als het doelpunt van Sakamoto tegen KAA Gent had geteld, had Westerlo wellicht de punten thuisgehouden. De VAR keurde de treffer echter af wegens buitenspel.

Sakamoto knalde met het uur in zicht de aflegger van Ferri tegen de netten. De VAR moest echter nog de buitenspellijn checken. Ferri zou met zijn linkerschouder nipt buitenspel gestaan hebben, maar er kwam veel kritiek op het afkeuren van het doelpunt. "Ik hoor dat er twijfel is of het wel of niet buitenspel is", zei Dogucan Haspolat achteraf. "Ik twijfel."

De Nederlandse Turk beseft ook wel dat Westerlo weinig keuze had dan het besluit van Bert Put te accepteren. "We moeten geloven wat de scheidsrechter zegt. Hij neemt een beslissing. Na de wedstrijd kunnen we kijken of het wel of niet klopt. Ik hoor dat het niet klopt." Wat het nog erger maakt: het lijkt niet helemaal duidelijk of de VAR wel de juiste lijn getrokken heeft.

Charaï hekelt onduidelijkheid over VAR-lijn

"De fase in de 56e minuut is een schande voor het Belgisch voetbal", windt Westerlo-trainer Issame Charaï er geen doekjes om. "Als ze niet weten welke lijn er moet getrokken worden en we daar nog moeten over debatteren... Ik neem Bert Put weinig kwalijk, want hij hoort gewoon in zijn oortje dat het buitenspel is. Toch zou dit niet mogen op dit niveau."

Lees ook... Davy Roef veruit beste man bij KAA Gent en legt het grootste probleem zonder verpinken blootVoor een ploeg die de punten echt wel kan gebruiken, voelt dit uiteraard erg zuur aan. "Op de vorige speeldag had een Charleroi-speler rood moeten krijgen. Het is de tweede keer op rij dat we ons benadeeld voelen." Dat valt moeilijk te slikken, al gaf Charaï wel ruiterlijk toe dat Westerlo andere kansen beter had kunnen afwerken.

Roef beseft dat Gent goed wegkomt 

Zelfs in het geval dat de juiste lijn getrokken werd, was het nog millimeterwerk. Bij Gent konden ze alleen maar zeggen dat ze goed wegkwamen. "Ja, met de VAR worden zo'n dingen afgekeurd. Ik heb de beelden niet gezien, maar we hebben inderdaad geluk dat dit nog meevalt", beseft Davy Roef. 

