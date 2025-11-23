Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras

Genk leek de afgelopen weken stilaan toch meer op toerental te geraken. Tegenstander KV Mechelen had nog één punt meer voor aanvang van het onderlinge duel: een plek in de top zes stond dus op het spel.

Ondanks zijn contractverlenging eerder deze week begon Karetsas op de bank. Steuckers kreeg de voorkeur en ook Sor stond in de ploeg. Bij KV Mechelen was er enkel een noodzakelijke wijziging: de herstelde Konaté nam de plek van de geblesseerde Konaté in. Kevin De Bruyne zag hoe de Mechelse defensie een eerste keer pijn werd gedaan door een infiltratie van Kongolo, die aflegde voor Oh.

Er kwam echter geen vroeg doelpunt van de Zuid-Koreaan door de parade van Miras. Genk kon zijn prima begin niet doorzetten, want KV Mechelen was sterk in de recuperatie en nam het even met lef over. Toch raakte Genk er halverwege de eerste helft nog eens combinerend door. Steuckers vond Oh en die kon van dichtbij afdrukken. Deze keer was de redding van Miras - een voetveeg - nog indrukwekkender.

Marsa de tweede Spanjaard die Genk nekt

Genk vond al snel een tweede adem voor een volgend offensief, maar KV overleefde dat en klom vervolgens zelf op voorsprong. Mechelen kon de bal diep op de helft van de thuisploeg oppikken en het passje van Raman rolde tot aan de tweede paal bij Marsa. De wingback werkte af als een echte spits: 0-1. Ook Servais kwam nog tot een schot op aangeven van Raman en knalde op de brede borstkas van Van Crombrugge.

Genk dus op achterstand bij de rust en daar legde het zich niet zomaar bij neer. Na de koffie begon de ploeg van Fink aan een ware belegering richting Mechels doel. Voor een derde keer was het Oh vs Miras, opnieuw haalde de Spaanse doelman het. Hij moest een gekruist schot met de voet in hoekschop tikken. Medina vergat te profiteren van een Mechelse weggever en trapte naast.

Genk niet voorbij onklopbare Miras

Vanderbiest bracht met Salifou een extra verdedigende middenvelder. Genk moest dan toch al van wat verder schieten. Miras liet zich in de korte hoek niet verrassen door de ingevallen Karetsas en zweefde ook een poging van Steuckers uit zijn doelvlak. In het slot kon het nog zowel 0-2 als 1-1 worden. Lauberbach, Koudou en Mirisola kadreerden hun pogingen niet. Langs KV-kant was het slechts uitstel voor het vieren van de zege.