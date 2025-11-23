KRC Genk KRC Genk
0-1
KV Mechelen KV Mechelen
gnkKRC Genk
kvmKV Mechelen
0-1
36' Jose Marsa
Datum: 23/11/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
Stadion: Cegeka Arena
Genk niet en KV Mechelen weer steviger in de top zes: thuisploeg bijt tanden stuk op sterk keepende Miras
Foto: © photonews

Genk leek de afgelopen weken stilaan toch meer op toerental te geraken. Tegenstander KV Mechelen had nog één punt meer voor aanvang van het onderlinge duel: een plek in de top zes stond dus op het spel.

Ondanks zijn contractverlenging eerder deze week begon Karetsas op de bank. Steuckers kreeg de voorkeur en ook Sor stond in de ploeg. Bij KV Mechelen was er enkel een noodzakelijke wijziging: de herstelde Konaté nam de plek van de geblesseerde Konaté in. Kevin De Bruyne zag hoe de Mechelse defensie een eerste keer pijn werd gedaan door een infiltratie van Kongolo, die aflegde voor Oh.

Er kwam echter geen vroeg doelpunt van de Zuid-Koreaan door de parade van Miras. Genk kon zijn prima begin niet doorzetten, want KV Mechelen was sterk in de recuperatie en nam het even met lef over. Toch raakte Genk er halverwege de eerste helft nog eens combinerend door. Steuckers vond Oh en die kon van dichtbij afdrukken. Deze keer was de redding van Miras - een voetveeg - nog indrukwekkender.

Marsa de tweede Spanjaard die Genk nekt

Genk vond al snel een tweede adem voor een volgend offensief, maar KV overleefde dat en klom vervolgens zelf op voorsprong. Mechelen kon de bal diep op de helft van de thuisploeg oppikken en het passje van Raman rolde tot aan de tweede paal bij Marsa. De wingback werkte af als een echte spits: 0-1. Ook Servais kwam nog tot een schot op aangeven van Raman en knalde op de brede borstkas van Van Crombrugge.

Genk dus op achterstand bij de rust en daar legde het zich niet zomaar bij neer. Na de koffie begon de ploeg van Fink aan een ware belegering richting Mechels doel. Voor een derde keer was het Oh vs Miras, opnieuw haalde de Spaanse doelman het. Hij moest een gekruist schot met de voet in hoekschop tikken. Medina vergat te profiteren van een Mechelse weggever en trapte naast.

Genk niet voorbij onklopbare Miras

Vanderbiest bracht met Salifou een extra verdedigende middenvelder. Genk moest dan toch al van wat verder schieten. Miras liet zich in de korte hoek niet verrassen door de ingevallen Karetsas en zweefde ook een poging van Steuckers uit zijn doelvlak. In het slot kon het nog zowel 0-2 als 1-1 worden. Lauberbach, Koudou en Mirisola kadreerden hun pogingen niet. Langs KV-kant was het slechts uitstel voor het vieren van de zege.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 7.83 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 72' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 69/74 (93.2%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 72' 7.17 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Hrosovský Patrik 81' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 40/45 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 7.14 -
  • Nauwkeurige passes: 106/121 (87.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 48/60 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/15 (6.7%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 61/76 (80.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Sor Yira Collins 81' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Oh Hyun-Gyu 72' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/6
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Karetsas Konstantinos 18' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 18' 6.35 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 9' 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Palacios Adrian 18' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Erabi Jusef 9' 6.0  
Meer statistieken
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho   90' 7.9 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/35 (17.1%)
Meer statistieken
St. Jago Tommy 90' 6.96 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Konaté Mory   90' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Struyf Ian 79' -
Koudou Therence 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 21/31 (67.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik   90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)
Meer statistieken
Servais Mathis 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/43 (83.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 7.41 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/23 (56.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 28/46 (60.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Lauberbach Lion   90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Raman Benito A 65' 7.47 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Diouf Gora   11' 6.64 -
Meer statistieken
Bafdili Bilal 25' -
Bandé Hassane 0'  
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 79' 7.35 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mrabti Kerim 0'  
Golic Lovro 0'  
Salifou Dikeni 25' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Antonio Bill 0'  
Decoene Massimo 0'  
